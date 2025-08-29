Netflix gibt einen ersten Einblick in sein kommendes einstündiges Comedy-Drama-Special

Netflix verstärkt sein Portfolio weiterhin mit frischen Inhalten. Für Oktober kann man zwar davon ausgehen, dass jede Menge Horror zu erwarten ist, aber wir können auch ein ganz anderes Projekt erwarten, nämlich ein einstündiges Comedy-Special, das einen Einblick in das US Marine Corps in den 1990er Jahren gibt.

Dieses Projekt mit dem Namen Boots wird als "respektlose, schräge Herangehensweise an die Coming-of-Age-Geschichte" beschrieben und folgt einem verschlossenen Marinesoldaten namens Cameron Cope, der sich in einer Welt zurechtfindet, in der es illegal ist, beim Militär schwul zu sein. Zusammen mit seinem besten Freund Ray McAffey sollen die beiden "durch die buchstäblichen und metaphorischen Landminen des Bootcamps navigieren, unwahrscheinliche Bindungen knüpfen und ihr wahres Selbst in einer Umgebung entdecken, die darauf ausgelegt ist, sie an ihre Grenzen zu bringen".

Das Projekt gilt als witzig, mit viel Herz und handelt von Freundschaft und Widerstandsfähigkeit. Es wird bereits am 9. Oktober auf Netflix erscheinen, und für einen kurzen Vorgeschmack auf das, was es bieten wird, können Sie unten einen ersten Vorgeschmack sehen.