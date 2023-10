Netflix gibt die Termine für seinen Geeked Week 2023 Showcase bekannt

HQ

Netflix hat angekündigt, dass sein digitaler Showcase der Geeked Week 2023 vom 6. bis 12. November zum dritten Mal zurückkehren wird. Fans, die die Serie verfolgen, können sich auf exklusive Neuigkeiten, Sneak Peaks und Überraschungen zu den beliebtesten Filmen, Shows und Spielen des Streaming-Giganten freuen.

Aufgeteilt auf drei virtuelle Showcases wird die Geeked Week den Fans Updates zu 3 Body Problem, Avatar: The Last Airbender, The Brothers Sun, Damsel, Devil May Cry, Leave the World Behind, Rebel Moon, Stranger Things und mehr bieten.

Den vollständigen Veranstaltungskalender finden Sie hier.