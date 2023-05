Netflix geht weiter gegen die gemeinsame Nutzung von Konten vor

HQ

Es ist seit Monaten in Arbeit, aber jetzt ist zum Entsetzen vieler die neue Lösung von Netflix zum Ende der kostenlosen Konto- und Passwortfreigabe da. In einer Nachricht, die an alle Kunden verschickt wird, beschreibt der Streaming-Riese, dass Ihr Konto nur für den privaten Gebrauch innerhalb des Haushalts bestimmt ist. Darüber hinaus erwähnen sie, dass Geräte, die nicht als extra zahlende Benutzer verifiziert sind, für den Zugriff auf das Konto gesperrt werden.

Das Update, das sich auf der offiziellen Website von Netflix befindet, lautet wie folgt:

"Ein Netflix-Konto ist für die Nutzung durch einen Haushalt bestimmt. Jeder, der in diesem Haushalt lebt, kann Netflix überall nutzen – zu Hause, unterwegs, im Urlaub – und neue Funktionen wie Profil übertragen und Zugriff und Geräte verwalten nutzen.

"Wir sind uns bewusst, dass unsere Mitglieder viele Unterhaltungsmöglichkeiten haben. Aus diesem Grund investieren wir weiterhin stark in eine Vielzahl neuer Filme und Fernsehsendungen – was auch immer Ihr Geschmack, Ihre Stimmung oder Ihre Sprache ist und mit wem Sie schauen, es gibt immer etwas Befriedigendes auf Netflix zu sehen."



Es wird eine Gebühr von 7,99 US-Dollar oder Ihrem lokalen Äquivalent erhoben, die an jedes zusätzliche Mitglied eines Netflix-Kontos gebunden ist, das nicht im selben Haushalt lebt. Wir haben bereits gesehen, dass dies die Nutzer in anderen Ländern vertreibt, aber jetzt, wo es zum Mainstream-Publikum kommt, könnte Netflix kurz davor stehen, seinen bisher größten Fehler zu erleben.

Was halten Sie davon, dass Netflix gegen das Teilen von Passwörtern vorgeht?