Netflix geht 2025 groß raus: 18 Milliarden US-Dollar sollen in neue Inhalte investiert werden

Der weltgrößte Streaming-Dienst plant, noch größer zu werden, und im Jahr 2025 investiert Netflix laut Geek Tyrant 18 Milliarden US-Dollar in neue Inhalte. Das ist eine absurde Menge Geld, aber eine, die laut dem CFO des Unternehmens, Spencer Neuman, keine Obergrenze darstellt und dass sich Netflix noch in einer Expansionsphase befindet.

Diese enorme Menge an Geld ist es auch, die die zahlreichen und teuren Produktionen ermöglicht, wobei dieThe Electric State von The Russo Brothers das jüngste Beispiel ist. Weitere bedeutende Investitionen, die im Laufe der Jahre getätigt wurden, waren The Gray Man, Extraction, Rebel Moon und Army of the Dead. Ganz zu schweigen von Serien wie Wednesday und Bridgerton.

Es plant auch, sein Angebot an Dokumentationen, K-Dramen und Anime zu erweitern, um eine, wie es heißt, den höchsten Unterhaltungswert pro ausgegebenem Dollar zu bieten. Trotz einiger Kontroversen um die ständig steigenden Preise für den Dienst ist die Zahl der Abonnenten weiter gestiegen und liegt nun bei mehr als 300 Millionen.

Was halten Sie von dem Preis und dem Angebot von Netflix, ist es das Geld wert oder ist der Service zu teuer geworden?