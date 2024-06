Netflix führt eine eigene Popcorn-Linie ein

HQ

Netflix verzweigt sich. Während sich der Streamer immer noch auf alles konzentriert, was mit Filmen und Fernsehen zu tun hat und Sie vor Ihrem Bildschirm hält, möchte er sich jetzt auf den Snack konzentrieren, den wir alle gerne während eines Films oder unserer Lieblingssendung essen.

In Zusammenarbeit mit Popcorn Indiana hat Netflix Netflix Now Popping auf den Markt gebracht, eine Marke für verzehrfertiges Popcorn in Tüten. Bisher wurden zwei Geschmacksrichtungen auf den Markt gebracht, nämlich Cult Classic Cheddar Kettle Corn und Swoonworthy Cinnamon Kettle Corn. Wenn Sie in den USA leben, sollten Sie diese Taschen bei Ihrem örtlichen Walmart für 4,50 US-Dollar pro Stück finden können.

Das ist ziemlich teuer für eine Tüte Popcorn, aber wenn Netflix etwas weiß, dann, wie man die Preise erhöht. Wir müssen sehen, ob es ein Hit wird, bevor es weltweit auf den Markt kommt, aber wir können uns vorstellen, dass wir bald auch unseren Netflix-Film mit unserem eigenen Netflix-Popcorn ansehen können. Den Unternehmenstraum wirklich leben.

