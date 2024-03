Netflix-Fluch schlägt erneut zu: The Brothers Sun wurde abgesetzt

HQ

Zu Beginn des Jahres erweiterte Netflix seine Reihen und nahm eine TV-Serie mit Michelle Yeoh in der Hauptrolle in sein Portfolio auf. Die Serie hieß The Brothers Sun und drehte sich um einen älteren Bruder, der seine Mutter (Yeoh) und seinen jüngeren Bruder vor der taiwanesischen Triade beschützen muss, nachdem sie seinen Vater ermordet haben.

Während das Konzept eindeutig interessant war, muss das Interesse an der Show viel weniger beeindruckend gewesen sein, da Deadline nun berichtet hat, dass die Show abgesetzt wurde und nicht für einen zweiten Auftritt zurückkehren wird.

Es ist ein weiteres Beispiel für den Netflix-Fluch, bei dem Serien Leistung erbringen und große Zahlen liefern müssen, um zu überleben, obwohl sie allgemein positive Kritiken und Eindrücke erhalten, wie Sie sehen können, wenn Sie die Rotten Tomatoes-Seite von The Brothers Sun besuchen. 84 % Kritiker-Zähler und 91 % Publikums-Score. Das soll nicht heißen, dass die Serie nicht schlecht abgeschnitten hat, denn beim Debüt schaffte sie es, fast sieben Millionen Aufrufe zu erzielen, landete auf dem zweiten Platz in den Charts des Streamers und fiel nur hinter Fool Me Once, zurück, das vor einer riesigen Zuschauerbasis von fast 24 Millionen Menschen debütierte. Zweifellos war dies der erste Nagel in der Show und der zweite war die Tatsache, dass sie in nur drei Wochen aus den Charts fiel.