Netflix feiert die Ankunft von The Electric State mit einem Handyspiel

In ein paar Wochen erweitert Netflix sein Filmportfolio um einen brandneuen Streifen von The Russo Brothers. Dies ist ein postapokalyptisches Sci-Fi-Abenteuer mit Millie Bobby Brown und Chris Pratt in den Hauptrollen, in dem die beiden in Begleitung einer Ansammlung eigenartiger empfindungsfähiger Roboter durch ein verwüstetes Amerika reisen. Dieser Film wird zwar am 14. März in die Kinos kommen (sehen Sie sich den Trailer unten an), aber dies wird nicht das einzige Stück The Electric State sein, das Netflix in den kommenden Wochen geplant hat.

Variety hat nun berichtet, dass Netflix auch ein The Electric State -Videospiel auf den Markt bringen wird, insbesondere einen mobilen Titel, der auch als Prequel zum eigentlichen Live-Action-Film dient. Es soll sich über fünf Jahre erstrecken und das Geschichtenerzählen mit einem immersiven Gameplay-System kombinieren, um ein "mundgerechtes Abenteuer-Puzzlespiel" zu schaffen, das sich um Browns Charakter Michelle und ihren verlorenen jüngeren Bruder Chris dreht.

Es ist unklar, ob das Spiel, das als The Electric State: Cosmo Kid bekannt ist, die Stimmen der Filmbesetzung enthalten wird, aber was wir wissen, ist, dass es am 18. März auf Netflix erscheinen wird, wo es für alle iOS- und Android -Benutzer spielbar sein wird.