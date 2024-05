Netflix' Exploding Kittens Show sieht absolut verrückt aus

Netflix ist schon seit einiger Zeit dabei, eine animierte Adaption des Kartenspiels Exploding Kittens zu erstellen, und zum Glück ist es jetzt fast soweit. Der Streamer hat einen vollständigen Trailer für die Show veröffentlicht, der uns einen Einblick in ihre verrückten und urkomisch aussehenden Eskapaden gibt und auch wann sie auf dem Streamer erscheinen wird.

Was die Serie betrifft, so zeigt Exploding Kittens Tom Ellis von Luther als Gott, der als Teil der Rehabilitation auf die Erde gehen und einige Zeit im Körper einer pummeligen Hauskatze verbringen muss. In der offiziellen Synopsis heißt es:

"Im Rahmen von Godcats Rehabilitation zieht er zu einer dysfunktionalen Familie und versucht, ihre Probleme zu lösen, verbringt aber am Ende viel Zeit damit, Laserpointern hinterherzujagen. Und um das Ganze abzurunden, entpuppt sich Godcats Nachbar, der ebenfalls eine Katze ist, als niemand anderes als sein Erzfeind, der Antichrist. Das Ergebnis ist der ultimative Kampf zwischen Gut und Böse... außer dass Godcat (Ellis) von einer Taube abgelenkt wird, die er im Garten gesehen hat, und Devilcat (Sasheer Zamata) damit beschäftigt ist, auf dem Laptop von jemandem ein Nickerchen zu machen."

Die SerieExploding Kittens wird im Juli auf Netflix landen, aber zweifellos wird der Streamer das genaue Datum in den kommenden Wochen bekannt geben.