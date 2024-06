Netflix erweckt seine größten Marken an einem physischen Unterhaltungsort zum Leben

HQ

Netflix begann als DVD-Unternehmen, bei dem man sich physische Discs per Post zusenden lassen konnte, entschied sich dann aber, dass physische Medien der Vergangenheit angehören und die Zukunft digital und Streaming ist. Der Rest ist Geschichte, denn Netflix ist heutzutage ein absoluter Unterhaltungstitan.

Aber Netflix sieht eindeutig den Wert physischer Erlebnisse, denn der Streamer hat nun Pläne für einen "erlebnisorientierten Unterhaltungsort angekündigt, der einige unserer beliebtesten Titel zum Leben erwecken wird".

Konkret wurde uns gesagt, dass dieser Veranstaltungsort Live-Erlebnisse für Bridgerton, Money Heist, Stranger Things, Squid Game und Netflix Bites anbieten wird, und was die Art der angebotenen Erlebnisse betrifft, hat Netflix einige Beispiele genannt:

"Stellen Sie sich vor, Sie tanzen mit Ihrem Partner zu einem orchestralen Cover eines Taylor Swift-Songs auf einer Nachbildung des Bridgerton-Sets - und gehen dann um die Ecke, um an der Glass Bridge-Herausforderung von Squid Game teilzunehmen. Nachdem du so getan hast, als würdest du um dein Leben kämpfen, hast du Appetit bekommen und willst einen Bissen essen. Sie sehen ein nahe gelegenes Restaurant mit Speisen, die von Netflix-Shows aus der ganzen Welt inspiriert sind; das Essen ist unvergesslich, aber Sie möchten trotzdem etwas Stranger Things-Merch kaufen. Zum Glück gibt es einen Laden, der das Hellfire Club-T-Shirt verkauft, das du schon immer haben wolltest."

Netflix House wird 2025 erstmals an zwei amerikanischen Standorten verfügbar sein, wobei es sich um den King of Prussia in Pennsylvania und Galleria Dallas handelt. Beide Veranstaltungsorte werden in ehemaligen Einkaufszentren mit einer Fläche von mehr als 100.000 Quadratmetern betrieben und mit Wandmalereien und Skulpturen auf der Grundlage ihrer Lieblings-Netflix-Projekte im Außenbereich ausgestattet sein.

Denken Sie, dass das nach einer guten Idee klingt?

