Es ist erst 11 Tage her, dass Netflix uns einen Trailer gegeben hat, der Einblicke in das zeigt, was uns in The Witcher Staffel 3 Band 2 erwartet, aber sie wollen uns ein letztes Mal daran erinnern, bevor diese letzten drei Episoden mit Henry Cavill am 27. Juli erscheinen.

Der heutige Trailer enthält viele der gleichen Szenen wie die oben erwähnte, enthüllt aber auch, dass sowohl Geralt als auch Ciri an diesem Donnerstag eine Rechnung zu begleichen haben.