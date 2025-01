Netflix erhöht erneut die Preise, nachdem es eine Rekordzahl neuer Abonnenten meldet

HQ

Angesichts der Tatsache, dass Squid Game Staffel 2 Millionen von Zuschauern anzieht und Netflix seine Abonnentenzahl weiter ausbaut (jetzt über 300 Millionen weltweit), könnte man meinen, dass der Streaming-Riese genug Geld hat. Aber anscheinend ist das nicht der Fall.

Netflix erhöht die Preise in den USA, Kanada, Argentinien und Portugal. Die werbefinanzierte Stufe kostet jetzt 7,99 USD pro Monat, was einer Erhöhung von 1 US-Dollar entspricht. Premium wird ebenfalls um 2 US-Dollar pro Monat erhöht, so dass es für Abonnenten 24,99 US-Dollar kostet.

In diesem Quartal brach Netflix mit 19 Millionen Abonnenten seine eigenen Rekorde. Dies ist das letzte, was wir von den Quartalszahlen des Streamers hören werden, da er stattdessen bestätigt hat, dass er die Abonnentenzahlen erst dann bekannt geben wird, wenn sie einen wichtigen Meilenstein überschreiten.

"Wir werden unsere Mitglieder gelegentlich bitten, etwas mehr zu zahlen, damit wir reinvestieren können, um Netflix weiter zu verbessern", sagte der Streamer der BBC.

Was halten Sie von den neuen Preisen von Netflix? Sind Sie versucht, auf die Hohe See hinauszusegeln, wenn Sie verstehen, was wir meinen?