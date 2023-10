Netflix erhöht die Kosten trotz Millionen neuer Abonnenten

HQ

Bereits Anfang des Monats berichteten wir, dass Netflix plant, seine Preise erneut zu erhöhen. Jetzt sind die Preiserhöhungen da, und wir haben die Details darüber, wie viel ein Abonnement Sie in Zukunft kosten wird.

In Großbritannien steigt der Basisdienst (mit Werbung) um 1 £ auf 7,99 £, während die werbefreie Option um 2 £ auf insgesamt 17,99 £ steigt. In den USA zahlen Premium-Nutzer zusätzlich 3 US-Dollar, insgesamt bis zu 22,00 US-Dollar. In Frankreich (dem einzigen europäischen Land, das zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels mit Preiserhöhungen konfrontiert ist) soll der Service um 2 € auf 19,99 € pro Monat steigen.

Trotz dieser Tatsache und einer kürzlich durchgeführten Studie, die besagt, dass viele Nutzer den Dienst aufgeben würden , wenn die Preise wieder steigen würden, wächst Netflix immer noch, wenn es um Abonnenten geht. Die BBC berichtet, dass der Streamer zwischen Juli und September dieses Jahres 8,8 Millionen neue Anmeldungen verzeichnet hat.

All dieses Wachstum findet während eines Streiks statt. Obwohl der WGA-Streik offiziell beendet ist, fordern die SAG-AFTRA-Mitglieder immer noch faire Bezahlung, Entschädigung und Arbeitsplatzsicherheit. Zuletzt forderten sie 2 % der Streaming-Einnahmen, was das Gespräch zwischen der Gewerkschaft und den Studios beendete, da letztere sagten, dass dies zu viel sei. Und das, obwohl die Zahlen einen deutlichen Anstieg der Abonnentenzahlen bei Preiserhöhungen zeigen. Sorgen Sie dafür, dass es Sinn macht.