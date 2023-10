Netflix entwickelt eine limitierte Serie über das Leben von JFK

HQ

Variety hat berichtet, dass Netflix derzeit eine limitierte Serie entwickelt, die auf dem Leben des ehemaligen Präsidenten John F. Kennedy basiert.

Nach Angaben des Senders wird die Show auf Fredrik Logevalls Buch "JFK: Coming Of Age In The American Century, 1917-1956" aus dem Jahr 2020 basieren. Das Buch ist Teil einer zweiteiligen Biografie über das Leben Kennedys und folgt seinem Leben bis hin zu seiner Zeit als Junior-US-Senator aus Massachusetts.

Eric Roth, Co-Autor von Killers of the Flower Moon, wird Berichten zufolge das Drehbuch schreiben und die Serie produzieren. Derzeit gibt es noch keinen Showrunner für das Projekt, aber Deadline merkt an, dass Peter Chernin und Jenno Topping von Chernin Entertainment auch als ausführende Produzenten fungieren werden.