Netflix enthüllt Trailer zu Monster: The Ed Gein Story

Netflix beherrscht die Kunst, wahre Verbrechen in ein Muss im Fernsehen zu verwandeln, und diesen Herbst sind sie mit dem nächsten Teil ihrer Monster-Serie zurück: The Ed Gein Story. Die Serie, die am 3. Oktober Premiere feiert, taucht in das Leben des scheinbar sanftmütigen Bauernjungen Eddie Gein im Wisconsin der 1950er Jahre ein. Doch hinter der ruhigen Fassade verbarg sich ein Albtraum, der später einige der berühmtesten Horrorfiguren des Kinos inspirieren sollte – von Norman Bates in Psycho über Leatherface in The Texas Chain Saw Massacre bis hin zu Buffalo Bill in Das Schweigen der Lämmer.

Charlie Hunnam übernimmt die Rolle des verstörten Gein, zusammen mit Laurie Metcalf als Eds herrschsüchtige Mutter Augusta, Tom Hollander als Alfred Hitchcock und Olivia Williams als Hitchcocks Frau Alma Reville. Zur Besetzung gehören auch Vicky Krieps, Lesley Manville und Joey Pollari. Der Trailer verspricht einen verstörenden Einblick in Geins Psyche und sein düsteres Vermächtnis. Werden Sie es wagen, sich Monster: The Ed Gein Story anzusehen, wenn es diesen Oktober auf Netflix erscheint?