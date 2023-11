Netflix enthüllt Terminator-Anime, der nächstes Jahr veröffentlicht werden soll

HQ

Das Terminator-Franchise wurde lange Zeit von mittelmäßigen Fortsetzungen geplagt, die Schwierigkeiten hatten, dem perfekten Actionstreifen "Tag der Abrechnung" gerecht zu werden, aber vielleicht gibt es einen Hoffnungsschimmer in dem animierten Format? Das ist eindeutig das, was Netflix geplant hat, denn es hat während der diesjährigen Geeked Week enthüllt, dass ein auf der IP basierender Anime in Arbeit ist und nächstes Jahr veröffentlicht werden soll.

Es heißt Terminator: Die Anime-Serie und Studios wie Skydance, Production I.G. und Mattson Tomlin werden es produzieren. Der Ankündigungstrailer zeigte nichts aus der Serie selbst, deutete aber an, dass die Serie im Jahr 1997 spielen wird, wo ein Soldat in die Vergangenheit geschickt wurde, um einen Wissenschaftler vor dem Zorn der Maschinen zu schützen. Unten sehen Sie eine offizielle Inhaltsangabe. Was haltet ihr von einem Terminator-Anime?

"Seit Jahrzehnten tobt ein zukünftiger Krieg zwischen den wenigen menschlichen Überlebenden und einer endlosen Armee von Maschinen. 1997: Die KI Skynet erlangte Selbstbewusstsein und begann ihren Krieg gegen die Menschheit. Gefangen zwischen der Zukunft und der Vergangenheit ist ein Soldat, der in die Vergangenheit geschickt wird, um das Schicksal der Menschheit zu ändern. Sie kommt 1997 an, um einen Wissenschaftler namens Malcolm Lee zu beschützen, der daran arbeitet, ein neues KI-System zu starten, das mit Skynets bevorstehendem Angriff auf die Menschheit konkurrieren soll. Während Malcolm durch die moralischen Komplexitäten seiner Schöpfung navigiert, wird er von einem unerbittlichen Attentäter aus der Zukunft gejagt, der das Schicksal seiner drei Kinder für immer verändert."