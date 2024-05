Netflix enthüllt mehr von Dreams Geschwistern im Teaser zu Staffel 2 The Sandman

Netflix hat noch kein Datum genannt, wann The Sandman für die zweite Staffel zurückkehren wird, aber es scheint näher als weiter weg zu sein. Wir sagen das, weil der Streamer begonnen hat, Teaser für die Show zu teilen, Teaser, die neue Besetzungen enthüllen und uns auf ein Familientreffen mit den Geschwistern von Dream vorbereiten, die The Endless bilden.

Im Teaser erfahren wir, dass Adrian Lester als Destiny, Esmé Creed-Miles als Delirium und Barry Sloane als Prodigal gecastet wurde. Der Teaser gibt auch einen zusätzlichen Einblick in Tom Sturridges Hauptfigur Dream, Kirbys Death, Mason Alexander Parks Desire und Donna Prestons Despair, die jeweils in der ersten Staffel der Serie auftraten.

Netflix weist darauf hin, dass weitere Informationen zur Rückkehr von The Sandman in Kürze verfügbar sein werden, so dass es hoffentlich nicht lange dauern wird, bis wir diese Adaption von Neil Gaimans Comicserie weiter erleben können.