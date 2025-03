Netflix enthüllt Live-Action-Prequel-Serie Scooby-Doo

Es ist ein neuer Live-Action-Scooby-Doo in Arbeit, der dem ursprünglichen Hanna-Barbera-Cartoon eine moderne Neuinterpretation verpassen soll und zeigt, wie Shaggy, Daphne, Velma und Fred sich alle getroffen haben, um einem Welpen der Deutschen Dogge zu helfen.

Die Prequel-Serie wird acht Episoden umfassen, zumindest für Staffel 1, und die Showrunner sind Josh Applebaum und Scott Rosenberg. "Während ihres letzten Sommers im Camp Ruby-Spears werden die alten Freunde Shaggy und Daphne in ein gespenstisches Geheimnis verwickelt, das sich um einen einsamen, verlorenen Doggenwelpen dreht, der möglicherweise Zeuge eines übernatürlichen Mordes war. Zusammen mit der pragmatischen und wissenschaftlichen Stadtbewohnerin Velma und dem seltsamen, aber immer so gutaussehenden neuen Kind Freddy machen sie sich auf, den Fall zu lösen, der jeden von ihnen in einen gruseligen Albtraum zieht, der alle ihre Geheimnisse zu enthüllen droht", heißt es in der Inhaltsangabe.

"Mystery Inc. ist wieder im Geschäft! Wir freuen uns, Scooby-Doo zum ersten Mal als Live-Action-Serie ins Fernsehen zu bringen", sagt Peter Friedlander, VP of Scripted Series bei Netflix. "Gemeinsam mit den kreativen Kraftpaketen Berlanti Productions und Midnight Radio sind wir bestrebt, langjährige Fans zu begeistern und eine Welt voller grooviger Abenteuer für eine neue Ära der Einmischung von Kindern zu eröffnen."

Obwohl dies die erste Live-Action-Serie ist, die wir von Scooby-Doo gesehen haben, gab es natürlich die Live-Action-Filme der frühen 2000er Jahre, die im Grunde die kanonische Version von Shaggy in Matthew Lillard etablierten, sowie eine Reihe anderer großartiger Besetzungsentscheidungen. Wir müssen sehen, ob die Netflix-Serie diesen Erwartungen gerecht werden kann, aber es wird wahrscheinlich eine Weile dauern, bis wir etwas Substanzielleres von der Serie sehen, da es gerade enthüllt wurde.