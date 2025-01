Netflix enthüllt die englische Synchronbesetzung für die Anime-Adaption von Sakamoto Days Castlevania, Avatar: The Last Airbender, Blood of Zeus, Cobra Kai und andere Stars werden der Serie, die am Samstag mit dem Streaming beginnt, ihre Stimmen leihen.

Wenn Sie auf der Suche nach einer neuen Anime-Serie sind, in der Sie sich verwöhnen lassen können, hat Netflix vielleicht die richtige Lösung für Sie. Der Streaming-Riese wird seine Anime-Adaption des Mangas Sakamoto Days sehr bald vorstellen und den ersten Teil bereits am Samstag, den 11. Januar, veröffentlichen. Die Serie ist eine Interpretation des berühmten Mangas, der von Yuto Suzuki kreiert und illustriert wurde, und was sie erzählt und erforscht, fügt die offizielle Synopsis Folgendes hinzu: "Einst der größte Auftragskiller von allen, ging Taro Sakamoto im Namen der Liebe in den Ruhestand. Aber als seine Vergangenheit ihn einholt, muss er kämpfen, um seine geliebte Familie zu schützen." Während Netflix zuvor die japanische Synchronbesetzung für die Serie enthüllt hat, hat der Streamer nun auch die englische Synchronbesetzung bestätigt, die Cobra Kai, Blood of Zeus, Castlevania und Avatar: The Last Airbender Veteranen enthält, alles als Teil eines neuen Trailers, der den Fans eine Vorstellung davon gibt, was sie erwartet, wenn die Show zu streamen beginnt. Die Besetzung besteht aus folgenden Personen:

Matthew Mercer als Taro Sakamoto



Dallas Liu als Shin Asakura



Rosalie Chiang als Lu Shaotang



Rosie Okumura als Aoi Sakamoto



Xolo Maridueña als Heisuke Mashimo



Aleks Le as Boiled



Du-Shaunt "Fik-Shun" Stegall als Son Hee



Toru Uchikado als Bacho

Den neuen Trailer könnt ihr euch vor der Premiere in ein paar Tagen unten ansehen, wobei der zweite Teil irgendwann im Juli 2025 auf Netflix erscheinen wird. HQ