Netflix enthüllt den ersten Blick auf einen neuen Animationsfilm Steps

Netflix hat in seinem Veröffentlichungskalender für 2026 in Steps einen neuen Animationsfilm hinzugefügt. Briten denken vielleicht an die Band, wenn sie den Titel zum ersten Mal hören, aber der Film hat nichts mit Tragedy oder A Deeper Shade of Blue zu tun. Denken Sie stattdessen an Stiefschwestern, besonders an die aus dem Aschenputtel-Märchen.

Während Disney sie als böse Stiefschwestern darstellte, bietet Netflix mit Steps eine andere Herangehensweise an. Ali Wong und Stephanie Hsu werden die Stiefschwestern spielen und sie als freundlicheres, missverstandenes Paar darstellen, das einen schlechten Ruf hat.

"Diese Geschichte handelt im Kern von zwei sehr unterschiedlichen Schwestern – eine, die perfekt in dieses Märchenreich passt, und eine, die nicht – die erkennen, dass sie sich mehr ähneln als verschieden sind", sagte Regisseurin Alyce Tzue in einer Stellungnahme über Netflix. "Es ist eine so persönliche Geschichte für mich, weil ich als unbeholfenes, künstlerisches Kind in einem Vorort von New Jersey oft das Gefühl hatte, ein Außenseiter zu sein, als wäre "glücklich bis ans Ende ihrer Tage" nichts für mich bestimmt. Ich wollte einen Film für alle schaffen, die sich jemals nicht dazugehörig gefühlt haben – und zeigen, wie eine einzige Freundlichkeit alles verändern kann."

"Als ich Steps kennenlernte, sah ich, dass es unglaubliche Kunstfertigkeit, wunderschönes Erzählen und vor allem etwas Wichtiges für die Welt zu sagen hatte. Es ist wie nichts anderes, woran ich in meiner 30-jährigen Karriere in der Animation gearbeitet habe", fügte Co-Regisseur John Ripa hinzu.

Die Filmzusammenfassung lautet wie folgt: "Als Lilith (Ali Wong) missverstanden wird, den königlichen Ball mit einem gestohlenen Zauberstab gekapert zu haben, verwandelt sie versehentlich ihre Schwester Margot (Stephanie Hsu) in einen Frosch und überlässt das Königreich in die Hände eines von Prinzen besessenen gemeinen Mädchens. Jetzt muss Lilith sich mit Cinderella (und einem überraschend verträumten Troll) zusammentun, um das Königreich zu retten, das zerbrochene Märchen zu reparieren und zu beweisen, dass selbst sogenannte Schurken eine Chance auf ein Happy End verdienen."

Wirst du nächstes Jahr nach Steps Ausschau halten?