Netflix enthüllt das genaue Premierendatum für Staffel 2 von Nobody Wants This

HQ

Letzten Herbst, als Netflix die erste Staffel der von Kristen Bell und Adam Brody geleiteten Serie Nobody Wants This debütierte, war trotz des Titels ziemlich schnell klar, dass viele diese Serie tatsächlich wollten, da sie so viele Zuschauerzahlen anzog, dass eine zweite Staffel kurz nach dem Debüt grünes Licht erhielt.

Man könnte meinen, dass es zu einer etwas längeren Wartezeit auf Staffel 2 führen würde, da alle Drehbücher und so weiter vorbereitet sind, aber die Produktion lief tatsächlich ziemlich schnell an, so sehr, dass sich die zweite Staffel bereits auf die Premiere vorbereitet.

Der Streamer hat bekannt gegeben, dass die zweite Staffel von Nobody Wants This am 23. Oktober debütieren wird. Auf die Frage, was dich in der nächsten Episodenrunde erwartet, erklärte Schöpferin Erin Foster gegenüber Netflix Tudum: "Es ist ein so interessanter Teil jeder Beziehung, wenn man jetzt sehen muss, ob man es mit den Freunden des anderen und den täglichen Routinen und dem Umgang mit den Meilensteinen bewältigen kann, die in den ersten Monaten nach dem Urlaub kommen. Geburtstage und wie ihr denkt, wie die Zukunft aussehen sollte."

Haben Sie die erste Staffel von Nobody Wants This gesehen?