Netflix entfesselt am 19. Dezember das südkoreanische Katastrophenepos "Die große Flut"

Nichts sagt so viel über einen gemütlichen Abend auf der Couch aus, wie zu sehen, wie die Welt auf dem Bildschirm aus den Fugen gerät. Von Erdbeben und Invasionen von Außerirdischen bis hin zu kolossalen Stürmen oder riesigen Weltraumfelsen, die auf die Erde zusteuern – Chaos verkauft sich einfach (und unterhält). Aber heutzutage sind wir nicht mehr so verwöhnt mit groß angelegtem Chaos wie in der goldenen Ära des Genres. Netflix will das mit dem südkoreanischen Katastrophenfilm "Die große Flut" ändern, einem durchtränkten, angsterfüllten Spektakel.

Der Film mit dem gefeierten Schauspieler Kim Da-mi entführt uns in eine nahe Zukunft, in der der Planet in einer beispiellosen Sintflut ertrinkt, die alles Leben auf dem Land auszulöschen droht. Die letzte Hoffnung der Menschheit scheint in einem KI-gesteuerten Bunker zu liegen – kaum eine stressfreie Lösung. Für zusätzliche Starpower sorgt Park Hae-soo von Squid Game. The Great Flood feiert diesen Dezember Premiere auf Netflix und Sie können sich den Teaser-Trailer unten ansehen.

Also, was ist dein Lieblings-Katastrophenfilm über das Ende der Welt und bist du bereit, dass Die große Flut deine Watchlist überschwemmt?