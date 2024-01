Netflix entfernt Sokkas Sexismus in Avatar: The Last Airbender

HQ

Die Netflix-Adaption von Avatar: The Last Airbender erscheint nächsten Monat und scheint der Originalserie ziemlich treu zu sein, vor allem, was den Look betrifft. Etwas, das sich jedoch ändern wird, ist Sokkas Charakter.

Im Gespräch mit Entertainment Weekly sprachen Kiawentiio, der Katara spielt, und Ian Ousley, der Sokka spielt, darüber, wie sich die Serie im Vergleich zur ursprünglichen Iteration verändern wird. "Realismus hat in jeder Hinsicht mehr Gewicht", sagte Ousley.

"Ich habe das Gefühl, dass wir auch das Element herausgenommen haben, wie sexistisch [Sokka] war. Ich habe das Gefühl, dass es in der Originalserie viele Momente gab, die fragwürdig waren", sagte Kiawentiio.

Einige haben darauf hingewiesen, dass Sokkas Sexismus der Schlüssel zu seinem Charakterbogen ist, da er zu Beginn der Serie denkt, dass Jungs in vielen Dingen einfach besser sind, aber mit der Zeit lernt, dass sie Krieger sein können. Netflix war jedoch noch nie ein Freund von Nuancen, und selbst wenn Sokka für ein oder zwei Episoden als " problematisch" angesehen wurde, würde das zu viel Hitze von Zuschauern mit sich bringen, die bereit sind, darauf hinzuweisen.

Dies wird nicht die einzige Änderung sein, die wir sehen werden. Die Live-Action-Serie wird einen anderen Start als die Zeichentrickserie haben und uns viel mehr Einblick in den Aufstieg der Feuernation zur Macht und den Genozid an den Luftnomaden geben.