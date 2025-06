Netflix entfernt einige seiner besten Videospiele und hoffte, dass Sie es nicht bemerken würden

HQ

Netflix hat versucht, die Abonnenten davon zu überzeugen, dass die Plattform nicht nur zum Streamen von Filmen und Shows gedacht ist, sondern auch für Videospiele, die auf Ihren Handys und Tablets gespielt werden können. Bisher verlief die Akzeptanz langsam, auch wenn der Spielekatalog vielversprechend war. Aber die Dinge werden sich in diesem Monat zum Schlimmsten wenden, da Netflix über 20 Spiele entfernt, darunter alle drei Monument Valley-Spiele.

Wie von Engadget entdeckt, werden alle diese Spiele im Juli erscheinen, aber zu unterschiedlichen Terminen, und Netflix hat bisher keine Erklärung oder Ankündigung dazu abgegeben, vielleicht in der Hoffnung, dass es unbemerkt bleibt. Sie können den genauen Tag ihrer Entfernung in der App sehen.



Schlachtschiff



Braid Jubiläums-Edition



Carmen Sandiego



CoComelon: Spiel mit JJ



Das Tor des Todes



Diner Out: Merge Cafe



Dumme Wege zu sterben



Geister-Detektiv



Hades (nur für iOS verfügbar)



Katana ZERO



LEGO Legacy: Helden unverpackt



Ludo König



Monument Valley



Monument Valley 2



Monument Valley 3



Rainbow Six: SMOL



Raji: Ein uraltes Epos



SpongeBob: Bubble Pop F.U.N.



TED-Tumblewords



Der Fall des Golden Idol



Der Aufstieg des goldenen Idols



Vineyard Valley



Das ist ein sehr schlechter Look: Monument Valley 3 wurde im Dezember 2024 exklusiv auf Netflix für iOS und Android veröffentlicht. Netflix wollte die Indie-Puzzlespiele schon immer mit seiner Plattform in Verbindung bringen, seit Kevin Spaceys Frank Underwood vor über zehn Jahren die Originalspiele in House of Cards spielte.

Glücklicherweise wird Monument Valley 3 am 22. Juli für PC und Konsolen erscheinen, aber es ist unklar, ob die mobilen Versionen dieser Spiele, von denen einige exklusiv bei Netflix erschienen sind, im PlayStore oder AppStore veröffentlicht werden. Dazu gehört Hades, dessen iOS-Portierung im Jahr 2024 nur auf Netflix eingeführt wurde (sie wurde nie auf Android veröffentlicht).