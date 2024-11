Netflix dramatisiert die Geschichte Mariens in diesem biblischen Epos

Wir haben gesehen, wie verschiedene religiöse Geschichten im Laufe der Jahre dramatisiert und in Film und Fernsehen verwandelt wurden, wobei die vielleicht bemerkenswerteste und bekannteste der letzten Zeit vielleicht Ridley Scotts Geschichte von Moses in dem von Christian Bale geführten Exodus: Gods and Kings ist. Netflix ist der nächste, der diese Gewässer weiter erkundet, denn der Streaming-Riese plant, im Dezember ein Drama zu starten, das das Leben der Mutter Christi erzählt.

Das einfach bekannte Mary wird als "religiöses Epos des Erwachsenwerdens" beschrieben, Maria wird nach einer wundersamen Empfängnis gemieden und gezwungen, sich zu verstecken. Als König Herodes eine mörderische Verfolgungsjagd nach ihrem neugeborenen Jesuskind entfacht, fliehen Maria und Josef, um sein Leben zu retten."

Mary wird von D.J. Caruso (früher bekannt für xXx: Return of Xander Cage ausgerechnet) inszeniert und zeigt die recht unbekannte Noa Cohen in der Haupt- und Titelrolle als religiöse Ikone. Der größte Name des Films geht an Anthony Hopkins, der die Aufgabe übernimmt, den grausamen King Herod darzustellen.

Den Trailer zu Mary könnt ihr euch unten vor dem Debüt auf Netflix am 6. Dezember ansehen.