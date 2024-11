Netflix-Büros im Rahmen von Steuerbetrugsermittlungen durchsucht

HQ

Eine französische Untersuchung gegen den US-Streaming-Riesen Netflix hat die Dinge noch einmal verschärft, da Büros in Frankreich und den Niederlanden von der Polizei durchsucht wurden, nachdem vorläufige Bedenken wegen Steuerbetrugs und Geldwäsche bestanden hatten.

"Wir arbeiten mit den Behörden in Frankreich zusammen, wo Netflix einen bedeutenden Beitrag zur lokalen Wirtschaft leistet, und wir halten uns an die Steuergesetze und -vorschriften in allen Ländern, in denen wir tätig sind", sagte ein Netflix-Sprecher in einer Erklärung gegenüber Reuters.

Diese Voruntersuchung bedeutet nicht, dass notwendigerweise Anklage erhoben wird, und sie deutet auch nicht darauf hin, dass irgendwann ein Prozess bevorsteht. Wir sind uns nicht sicher, was die Untersuchung ausgelöst hat, aber wir müssen sehen, ob sie etwas ausgräbt.

