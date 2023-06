Netflix bringt sein Tudum-Event zurück

HQ

Netflix hat gerade den ersten Trailer für sein jährliches Tudum-Event enthüllt, in dem einige der Filme und Shows vorgestellt werden, die auf die Streaming-Plattform kommen. Am 17. Juni gibt es live aus Brasilien Neuigkeiten, neue Trailer und mehr über kommende Shows, Filme und Spiele.

Einige der Filme und Shows, über die gesprochen wurde, sind: Extraction 2, One Piece, Avatar: The Last Airbender, Outer Banks und vieles mehr.

Netflix hat keines der Spiele gezeigt, über die es auf der Tudum-Veranstaltung sprechen wird, was interessant ist. Vielleicht spart es sich einige der größten Überraschungen für den Showcase selbst auf, da wir bereits über alles Bescheid wussten, was im Trailer erwähnt wurde.

Wirst du Tudum einschalten?