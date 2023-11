Netflix bringt Hades auf iOS-Geräte

HQ

Eines der besten Spiele der 2020er Jahre kommt 2024 auf iOS-Geräte, mit freundlicher Genehmigung von Netflix. Das beliebte Roguelike Hades ist auf dem Weg zur Plattform und schließt sich der wachsenden Spielebibliothek von Netflix ohne In-Game-Werbung oder zusätzliche Gebühren an.

Diese Bibliothek umfasst mehr als 80 Titel, die Abonnenten ohne zusätzliche Kosten auf Android- und iOS-Geräte herunterladen können. Zu den Highlights, zu denen Abonnenten derzeit Zugang haben, gehören Twelve Minutes, Oxenfree und Into the Breech. Es wurde auch bestätigt, dass Braid: Anniversary Edition, Katana Zero und Death's Door in den Dienst gehen werden.

Im Rahmen der diesjährigen Geeked Week haben wir uns kürzlich mit Leanne Loombe, VP of External Games bei Netflix, getroffen, um darüber zu sprechen, wie Netflix seine Gaming-Aktivitäten verdoppelt. Den vollständigen Artikel können Sie hier lesen.