Netflix bricht MMA-Rekorde mit dem Kampf Rounda Rousey gegen Gina Carano

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Netflix feierte am Samstag, den 16. Mai, einen großen Sieg mit seinem allerersten Mixed-Martial-Arts-Event, wobei ein Kampf zwischen Ronda Rousey und Gina Carano als Hauptkampf diente: ein Kampf, der seit Monaten gehypt wurde und jahrzehntelang als einer der größten Kämpfe galt, die in der MMA-Geschichte nie stattgefunden haben... Das dauerte nur 15 Sekunden.

Allein der Hype reichte aus, um Millionen von Zuschauern anzulocken, von denen viele vielleicht nicht einmal die anderen Co-Hauptdarsteller, Francis Ngannou, der sich durchsetzte, Philipe Lins und Mike Perry, der Nate Diaz besiegte, kannten. Es wurde berichtet, dass der Kampf (der sehr früh am Sonntagmorgen in europäischer Zeit stattfand) weltweit auf Netflix mit 17 Millionen Zuschauern ihren Höchststand erreichte und damit den bisherigen Rekord von neun Millionen übertraf.

Die bisherige höhere Zuschauerzahl für einen MMA-Kampf war 2011 bei der UFC on Fox 1: Cain Velasquez vs. Junior Dos Santos mit 8,8 Millionen Zuschauern; während der Rekord für die meisten Käufe auf Pay-per-View der UFC 329 von 2018 ist, angeführt von Khabib Nurmagomedov gegen Conor McGregor.