Netflix bietet einen weiteren Einblick in Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

HQ

Es ist fast Zeit, dass einer der mit Spannung erwarteten Filme des Jahres veröffentlicht wird, denn Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery beginnt bereits nächste Woche mit seinen Premierenplänen. Erstens wird dies in Form eines Kinostarts ab dem 26. November geschehen, wenn auch wahrscheinlich nur begrenzt, um sicherzustellen, dass der Film für Auszeichnungen in Frage kommt. Aber danach können wir mit einer breiteren Streaming-Veröffentlichung rechnen, wenn der Film am 12. Dezember auf Netflix erscheint.

Da dies nun weniger als einen Monat entfernt ist (hurra!), hat Netflix einen weiteren Trailer zum Film veröffentlicht, der einen weiteren Vorgeschmack darauf gibt, was man vom erwarteten Projekt des Whodunnit-Meisters Rian Johnson erwarten kann.

Falls Sie noch nicht wissen, was Sie von diesem dritten Kapitel der vielgelobten Reihe erwarten können, fügt die Zusammenfassung hinzu: "Nachdem ein schockierender und scheinbar unmöglicher Mord die Stadt erschüttert, sucht die örtliche Polizeichefin Geraldine Scott die Dienste des renommierten Detective Blanc (natürlich), um ein Rätsel zu lösen, das jeglicher Logik widerspricht."

Wake Up Dead Man ist bereits ein hochgelobter Film, da diejenigen, die ihn auf Filmfestivals weltweit gesehen haben, ihn fast einstimmig gelobt haben. Dies spiegelt sich auf der Rotten Tomatoes-Seite des Films wider, wo er derzeit eine Critic Score von 95 % hat.

Wirst du Wake Up Dead Man am 12. Dezember schauen?