Netflix bietet ein neues postapokalyptisches Setting im Badland Hunters Teaser

Können wir eine kleine südkoreanische Postapokalypse erleben? Ja, warum nicht - wir bedanken uns und nehmen an, da Netflix nun einen ersten Teaser für das kommende Badland Hunters anbietet. Dies ist auch das Regiedebüt von Heo Myeong Haeng, den wir bereits in New World und Old Boy gesehen haben.

Badland Hunters spielt in der Hauptstadt Seoul nach einem verheerenden Erdbeben, das das Land in ein Fallout-ähnliches Ödland verwandelt zu haben scheint, voller rivalisierender Gangs, Monster und anderer Unbekannter.

Gut oder schlecht, das ist hier die Frage und am 26. Januar werden wir sehen, wenn der Film auf Netflix Premiere feiert. Den Trailer könnt ihr euch unten ansehen.

Was denkst du über Badland Hunters ?