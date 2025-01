Netflix bestätigt Veröffentlichungsdatum für Squid Game Staffel 3 zusammen mit ersten Bildern

HQ

Netflix hat einen Live-Action-Trailer veröffentlicht, der mit Easter Eggs gefüllt ist, die sich auf die großen Veröffentlichungen im Jahr 2025 beziehen. Die Plattform wird neue (und in einigen Fällen endgültige) Folgen einiger ihrer beliebtesten Produktionen auf den Markt bringen, darunter Stranger Things, Wednesday, Karate Kid und Squid Game.

Die koreanische Serie startete im vergangenen Dezember ihre zweite Staffelund wurde zur drittmeistgesehenen Show aller Zeiten auf der Plattform. Aber um nicht weitere drei volle Jahre warten zu müssen, hat Netflix beschlossen, sowohl die zweite als auch die dritte Staffel gleichzeitig zu drehen, so dass die dritte Staffel fast startbereit ist.

Fünf Monate müssen wir warten: Squid Game Season 3 erscheint am 27. Juni 2025. Es gibt noch keinen Trailer, aber sie haben vier Bilder veröffentlicht, ohne zu viel zu verraten, wenn man bedenkt, dass die zweite Staffel mit einem riesigen Cliffhanger endete.

In dem heute von Netflix veröffentlichten Video wurden die ersten Aufnahmen von Wednesday Staffel 2 gezeigt. Weitere große Veröffentlichungen in diesem Jahr sind Happy Gilmore 2, Wake Up Dead Man (Knives Out 3), Emily in Paris, Black Mirror oder The Witcher.