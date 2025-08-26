Netflix bestätigt feste Eröffnungstermine für die ersten beiden Netflix House-Standorte

HQ

Netflix hat bereits versprochen, dass die ersten beiden Destinationen für seine Netflix House Standorte noch in diesem Jahr eröffnet werden, und jetzt, da wir am Ende des Sommers sind, ist es an der Zeit, die genauen Termine offiziell bekannt zu geben, wann diese Orte ihre Türen öffnen werden.

Für diejenigen, die es nicht wissen: Netflix beschreibt seine House Idee wie folgt: "Mit einer Fläche von mehr als 100.000 Quadratmetern ist Netflix House ein einzigartiges, ganzjährig permanentes Zuhause für Fans, das kostenlos eintritt und einige unserer beliebtesten Shows und Filme zum Leben erweckt - darunter Wednesday, Squid Game, One Piece, Stranger Things, KPop Demon Hunters, Love Is Blind und A Knives Out Mystery-Franchise - durch einzigartige, immersive, storygetriebene Erlebnisse."

Die ersten beiden Austragungsorte befinden sich in den Vereinigten Staaten, nämlich in Philadelphia und Dallas. Die Eröffnungstermine für diese beiden Standorte sind für den 12. November für den Standort Philadelphia am King of Prussia festgelegt, gefolgt von der texanischen Alternative am 11. Dezember am Galleria Dallas. Im Jahr 2027 wird es einen Veranstaltungsort in Las Vegas geben, und hoffentlich darüber hinaus irgendwo in Europa oder zumindest außerhalb der Vereinigten Staaten, also hoffen wir...

Werbung: