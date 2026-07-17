Netflix bestätigt, dass etwa 300 seiner Titel GenAI verwendet haben

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Falls Sie sich gefragt haben, wann KI richtig in unsere TV-Shows und Filme integriert wird: Es scheint, als leben wir bereits im GenAI-Zeitalter der Medien. Netflix hat bestätigt, dass bereits rund 300 seiner Titel "GenAI-Workflows" genutzt haben, mit Plänen, diese Werkzeuge weiter zu nutzen, um Serien und Filme schneller zu erstellen.

Dies wurde von Netflix selbst im Rahmen seines Q2-Aktionärsschreibens enthüllt. Am unteren Rand des Dokuments gibt es einen ganzen Abschnitt, der sich Technologie und KI widmet. Erstens sagt Netflix, dass es LLMs nutzt, um die Titelerkennung für Nutzer zu verbessern, wobei die Suche durch eine neue Sprachsuchfunktion erweitert wird, die durch KI unterstützt wird.

Dann hören wir, wie KI außerhalb der App selbst und bei der Produktion von Netflix-Titeln eingesetzt wird. "Im Jahr 2026 wurden GenAI-Workflows in etwa 300 unserer Titel verwendet, wobei die größte Konzentration an Arbeiten in der Postproduktion liegt. Wir nutzen diese Werkzeuge zunehmend, um schneller und kostengünstiger höhere Ergebnisse zu liefern als traditionelle Methoden. In manchen Fällen hätten Produktionen Schlüsselaufnahmen und Sequenzen weglassen müssen, wenn GenAI-Technologie fehlte", schreibt Netflix.

GenAI wird auch in Konzeptzeichnungen, Vorvisualisierung und Kampfszenen verwendet. Neben der Nutzung von KI in der Produktion ist Werbung auch ein wichtiger Kanal für die Technologie von Netflix. "Im zweiten Quartal haben wir unsere KI-gestützten Tools über den gesamten Werbelebenszyklus ausgeweitet, von der Planung und kreativen Produktion bis hin zu Kampagnenmanagement, Optimierung und Berichterstattung. Wir automatisieren außerdem mehr von dem Arbeitsablauf, wie Werbetreibende mit uns abrechnen, indem wir diesen Sommer den programmatischen Zugang zu Pause Ads und Live-Inventar ausweiten", schreibt der Streamer.