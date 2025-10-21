Netflix bestätigt amerikanische Version von The Crown basierend auf der Kennedy-Familie

HQ

Netflix hat grünes Licht für eine neue Dramaserie gegeben, die die amerikanische Version von The Crown sein soll. Anstatt sich auf das Königshaus zu konzentrieren, wird eine dramatisierte Version der Kennedy-Familie gezeigt, die auf dem Buch JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956 von Fredrik Logevall basiert.

Laut Variety wird die erste Staffel acht Episoden umfassen, und Michael Fassbender ist bereits für die Rolle des Joseph Kennedy Sr. unter Vertrag. Die Serie ist seit einigen Jahren in Arbeit und wird über mehrere Staffeln hinweg den Aufstieg der Kennedys in der amerikanischen Politik zeigen.

Die Logline für die Show lautet wie folgt: "Kennedy enthüllt das intime Leben, die Liebe, die Rivalitäten und die Tragödien, die die ikonischste Dynastie der modernen Geschichte geprägt und dazu beigetragen haben, die Welt zu erschaffen, in der wir heute leben. Die erste Staffel beginnt in den 1930er Jahren und zeichnet den unwahrscheinlichen Aufstieg von Joe (Fassbender) und Rose Kennedy und ihren neun Kindern nach, darunter der rebellische zweite Sohn Jack, der darum kämpft, dem Schatten seines älteren Bruders zu entkommen.

Die Serie hat noch kein Veröffentlichungsdatum, aber wenn sie gerade grünes Licht erhalten hat, würden wir darauf wetten, dass es noch etwas Zeit ist, bis Kennedys erste Staffel ihr Debüt feiert.