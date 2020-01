Netflix bessert Witcher-Zeitstrahl mit interaktivem Serien-Wiki aus

Die Netflix-Serie zu The Witcher ist im vergangenen Monat gestartet und scheint direkt ziemlich gefragt gewesen zu sein. Gamer konnten mit ihrem Wissen zu einem ihrer liebsten Fantasy-Universen in den Episoden zwar nicht sonderlich viel anfangen, dafür hatte die Show andere, beachtliche Nebeneffekte.

Henry Cavills Abenteuer als Geralt von Riva dürfte insgesamt jedoch ein wenig anders verlaufen sein, als es die meisten Fans erwartet haben. Kenntnisse der originalen Romane von Andrzej Sapkowski sind beim Schauen von Vorteil, erschwerend hinzu kommen verschiedene Zeitleisten, die parallel den Aufbau der Exposition vorantreiben. Falls ihr Verständnisprobleme oder offene Fragen zur Handlung haben solltet, könnte sich ein Blick in das hilfreiche Witcher-Wiki lohnen, das Netflix ins Leben gerufen hat, um Zuschauer über alle nennenswerten Vorfälle in ihrer Witcher-Serie zu informieren.

Sie zeichnen eine interaktive Karte nach, die direkt mit der Show verknüpft ist und in der wir die verschiedenen Orte und die Zeitachse der Serie erläutert bekommen. Auf diese Weise können wir verfolgen, wo und wann die Aktion stattfindet und an welchen Orten die einzelnen Folgen spielen. Außerdem werden nützliche Hintergrundinformationen in Bezug auf die Welt und andere Ereignisse aufgeführt. Wie hat euch die Serie gefallen?

