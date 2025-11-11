Netflix bereitet uns mit einem weiteren Trailer weiter auf den dritten Teil von Record of Ragnarok vor

HQ

Es ist fast an der Zeit, dass eines der Original-Anime-Projekte von Netflix zurückkehrt, denn am 10. Dezember erscheint das dritte Kapitel der Record of Ragnarok -Serie. Dies ist eine Show, die 13 große Schlachten zwischen den Helden der Menschen und den Göttern selbst zeigt, alle unter dem Vorwand, dass Menschen kämpfen, um zu zeigen, dass sie nicht von ihren vergötterten Gegenstücken ausgelöscht werden sollten.

Bisher haben wir sechs dieser dreizehn Kämpfe gesehen und im Moment stehen Mensch und Gott 3:3 unentschieden, aber das wird sich wahrscheinlich sehr bald ändern, da die nächste Reihe von Kämpfen noch vor Ende des Jahres stattfinden wird.

Was die Frage betrifft, wer zu sehen sein wird, so werden in den Kämpfen Qin Shi Huang gegen Hades, Nikola Tesla gegen Beelzebub und King Leonidas kämpfen Apollo, und um einen Vorgeschmack auf das zu bekommen, was kommen wird, schaut euch den neuesten Trailer für die Show unten an.