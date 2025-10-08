Netflix bereitet sich auf das Finale von Stranger Things vor und präsentiert eine Menge neuer Merchandise-Artikel

HQ

Später in diesem Jahr (und technisch gesehen nur bis ins neue Jahr) wird Netflix die Geschichte von Stranger Things abschließen, da die letzte Staffel der Serie auf der Streaming-Plattform erscheinen wird, nicht in einem, nicht in zwei, sondern in drei Teilen... Wenn man die einzelne große Finalepisode als einen Teil zählt, ist das so.

Mit dieser großen Erkenntnis auf dem Weg hat der Streamer einen Blick auf eine Reihe von Merchandise-Artikeln geworfen, die auf Stranger Things basieren und entweder jetzt verfügbar sind oder bald erscheinen werden. Dazu gehören neue Kleidungsoptionen, Kerzen, Lebensmittel, Figuren, Plüschtiere und eine Reihe anderer Leckereien, die als Hommage an die Show entworfen wurden.

Sie können ein paar Hellfire Club Kerzen, Erdbeeren Eggo Waffeln, Haustierspielzeug und Figuren ergattern, die auf den verschiedenen Charakteren basieren, und sogar Spielsets für diejenigen, die ihre eigenen Stranger Things Abenteuer erleben möchten.

Einige dieser Artikel können bei Einzelhändlern wie Primark und Target ergattert werden, andere werden jedoch auf der Jazwares '-Website erhältlich sein, z. B. wenn die Kollektion in naher Zukunft auf den Markt kommt.

