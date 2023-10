Netflix befasst sich mit einem Black-Mirror-Videospiel

HQ

Netflix erwägt Berichten zufolge, ein Black Mirror-Spiel zu entwickeln. Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass der Streamer in den Gaming-Markt einsteigen will, und während sich die meisten seiner Bemühungen bisher auf mobile Titel und kleinere Spiele konzentrierten, könnte sich dies bald ändern.

Laut dem Wall Street Journal hat Netflix Pläne für ein Black Mirror-Videospiel. Wir wissen noch nichts Genaues, aber es gibt ein paar Optionen, die durch ein solches Projekt ausgelotet werden könnten.

Erstens könnten wir ein weiteres narratives Abenteuer haben, ähnlich wie Bandersnatch, bei dem der Spieler einfach Entscheidungen trifft, um den Ausgang der Geschichte zu beeinflussen. Oder wir könnten ein größeres Big-Budget-Erlebnis sehen, das vielleicht in einer der ikonischen Black Mirror-Welten spielt.

Jede Episode der dystopischen Serie gibt uns etwas Neues, und so gibt es eine Vielzahl von Optionen. Ich persönlich würde gerne einen L.A. Noire-Krimi sehen, der die Memory-Technologie in The Entire History of You verwendet.