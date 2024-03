Netflix baut seine Sportberichterstattung mit einer Dokumentation über die Triple-Saison von Manchester City weiter aus

Das Triple im Fußball zu gewinnen, ist zwar nicht einfach, aber kein unmögliches Unterfangen, da mehrere Teams diese Herausforderung im Laufe der Jahre gemeistert haben. Das letzte Kunststück, bei dem eine Fußballmannschaft ihre jeweilige große Regionalliga, ihr größtes regionales Pokalturnier und auch das UEFA-Turnier Champions League in einer einzigen Saison gewinnt, war Manchester City in der Saison 2022/23 aus dem letzten Jahr.

Jetzt hat Netflix im Rahmen seines wachsenden Sportengagements angekündigt, dass eine Dokumentation auf dem Weg ist, die uns einen Blick hinter die Kulissen des Teams in dieser Saison gewährt.

Der Dokumentarfilm mit dem Namen Together: Treble Winners ist eine sechsteilige Serie, die das Team durch die Saison begleitet. Es wird am April 2, 2024 debütieren, wenn Sie also einen tieferen Einblick in das geben möchten, was derzeit als das beste Team im Fußball gilt, sollten Sie sich dieses Datum in Ihren Kalender eintragen.

Sehen Sie sich unten den Trailer für den Dokumentarfilm an.