Netflix' Avatar: The Last Airbender zeigt die Feuernation

Netflix' Avatar: The Last Airbender hat weitere ikonische Charaktere aus der Zeichentrickserie in ihren neuen Live-Action-Looks gezeigt. Fanlieblinge wie General Iroh und Azula tauchen in neuen Bildern auf.

Wie Sie in den Bildern unten sehen können, sieht es so aus, als ob Netflix einen besseren Job macht als M. Night Shyamalan, wenn es darum geht, den Charakteren das Gefühl zu geben, dass sie direkt aus ihren animierten Versionen übernommen wurden. Natürlich ist dies nur ein erster Einblick, aber auf diesen Bildern zeigen die Kostüme dieser Bürger der Feuernation eine Hingabe an das Ausgangsmaterial.

Andere Charaktere wurden ebenfalls enthüllt, wie Feuerlord Ozai, der von Daniel Dae Kim gespielt wird, und Commander Zhao. Im Hintergrund von Zhaos Enthüllung könnt ihr einige Truppen der Feuernation entdecken, die diese klassischen, bedrohlichen totenkopfartigen Masken tragen.

Es gibt noch keinen Premierentermin für die Serie, aber Netflix geht davon aus, dass sie irgendwann im Jahr 2024 ausgestrahlt wird. Was hältst du von dem Aussehen dieser Charaktere?

