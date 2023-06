Netflix' Avatar: The Last Airbender gibt einen ersten Blick auf Aang, Katara, Zuko und Sokka

Die Live-Action-Show Avatar: The Last Airbender hat seit ihrer Ankündigung im Jahr 2018 einige große Veränderungen durchgemacht, so dass es nur eine Frage der Zeit war, bis die Gerüchte über eine Verschiebung auf 2024 die Runde machten. Heute Abend haben wir unsere Bestätigung dafür bekommen, aber auch vier Goodies.

Netflix hat uns einen kurzen Teaser-Trailer gegeben, der im Grunde nur bestätigt, dass Avatar: The Last Airbender im Jahr 2024 Premiere haben wird. Sie wussten wahrscheinlich, dass dies die Fans nur enttäuschen würde, also haben wir auch einen ersten Blick auf Gordon Cormiers Aang, Kiawentiio Tarbells Katara, Ian Ousleys Sokka und Dallas Lius Zuko geworfen.