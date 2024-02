Netflix' Avatar: The Last Airbender enthüllt weitere Änderungen gegenüber der Originalserie

HQ

Kürzlich berichteten wir, dass Netflix die sexistischen Elemente von Sokka in Avatar: The Last Airbender entfernen wollte, um die Serie besser zu modernisieren. Jetzt haben uns der Regisseur der Serie, Jabbar Raisani, und Showrunner Albert Kim einige weitere Details darüber verraten, was sich sonst noch ändern könnte.

In einem Interview mit IGN Nordic antwortete Albert Kim auf die Frage, was sie beibehalten und ändern würden, wie folgt:

"Ich habe den Begriff verwendet, dass es sich um einen Remix handelt, nicht um ein Cover, da man viele bekannte Töne treffen muss, aber man darf nicht vergessen, dass es sich um einen neuen Song handeln soll. Natürlich gibt es Story-Punkte und Charaktere, die man ziemlich originalgetreu umsetzen muss. Aber gleichzeitig übersetzt man buchstäblich etwas von 2D nach 3D, und das bedeutete, die Geschichte zu dimensionalisieren, sie an neue Orte zu bringen und einige der Lücken zu füllen."

Später bekommen wir eine genauere Vorstellung von einigen der Änderungen. Es werden zusätzliche Szenen hinzugefügt, wie z.B. Agni Kai von Ozai und Zuko und das Massaker an den Luftnomaden, aber einige Dinge werden entfernt, um die Erzählung sauberer zu machen.

"In der ersten Staffel der Zeichentrickserie reist [Aang] von Ort zu Ort auf der Suche nach Abenteuern", sagte Albert Kim. "Er sagt sogar: "Zuerst müssen wir auf den Elefantenkoi reiten." Es ist ein wenig lockerer, wie es sich für einen Cartoon gehört. Wir mussten sicherstellen, dass er von Anfang an diesen Antrieb hatte. Und das ist eine Änderung, die wir vorgenommen haben. Wir geben ihm im Wesentlichen diese Vision von dem, was passieren wird, und er sagt: "Ich muss zum Nördlichen Wasserstamm gehen, um das zu verhindern." Das gibt ihm viel mehr erzählerischen Zwang für die Zukunft, im Gegensatz zu "Lass uns einen Umweg machen und auf dem Elefantenkoi reiten" und so weiter. Das ist also wieder etwas, das Teil des Prozesses ist, von einem Nickelodeon-Zeichentrickfilm zu einem Netflix-Seriendrama zu werden."

Auch Katara wird laut Kim einige Änderungen erhalten. "Ich denke, es gibt bestimmte Rollen, die Katara im Cartoon gespielt hat, die wir hier nicht unbedingt auch gespielt haben. Ich meine, ich möchte nicht wirklich auf viel davon eingehen, aber einige Gender-Themen, die nicht ganz aus dem Cartoon übernommen wurden."

Was hältst du davon, dass die Live-Action-Avatar-Serie große Veränderungen vornimmt?