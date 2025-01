Netflix arbeitet mit Sandbox VR zusammen, um ein fesselndes Rebel Moon-Erlebnis zu erleben

HQ

Zack Snyders ambitioniertes Weltraum-Epos Rebel Moon erweitert seine Reichweite über die Leinwand hinaus. Trotz gemischter Kritiken von Kritikern zieht das Franchise das Publikum weiterhin in seinen Bann - und jetzt wagt es sich in die virtuelle Realität. Neben einem Trailer, der dieses neue Projekt ankündigt, haben Netflix und Sandbox VR Rebel Moon: The Descent angekündigt, einen immersiven VR-Titel, der exklusiv an Sandbox VR-Standorten auf der ganzen Welt erhältlich ist.

Anstelle eines Konsolen- oder VR-Erlebnisses zu Hause lädt dieses Abenteuer die Spieler ein, physisch in die Welt von Rebel Moon einzutreten. Fans finden sich auf dem Planeten Daggus wieder, wo sie gegen feindliche Soldaten kämpfen und sich durch urbane Landschaften, hoch aufragende Wolkenkratzer und unterirdische Minen kämpfen müssen. Die Zusammenarbeit ist Teil von Netflix' Bestreben, sein geistiges Eigentum auf Erlebnisunterhaltung auszuweiten.

Könnte dies der Funke sein, der die Begeisterung für Rebel Moon neu entfacht?