Netflix arbeitet Berichten zufolge an einer The Phantom-Serie

Auch wenn er in den letzten Jahren etwas an Attraktivität verloren hat, war der Phantom früher ein unglaublich beliebter Comic-Held. Er wurde 1936 von Lee Falk erschaffen und lebt in Afrika, im fiktiven Land Bengali. "Unser" Phantom war eigentlich die Nummer 21 in einer langen Reihe von Phantoms, und um ihn herum war eine ganze Mythologie aufgebaut, einschließlich Familie, Haustiere, Freunde, Lieblingsgetränke und Sprichwörter.

Zu letzterem gehören Dinge wie "Er hat die Kraft von zehn Tigern", "Wer das Antlitz des Phantoms sieht, stirbt eines schrecklichen Todes" und "Es gibt Nächte, in denen das Phantom wie ein gewöhnlicher Mann durch die Straßen geht", die einen kleinen Einblick geben, um was für einen Helden es sich handelt.

1996 kamPhantom ein Film mit Billy Zane in der Hauptrolle in die Kinos, der jedoch nicht sehr erfolgreich war und an den Kinokassen floppte. Im Jahr 2009 wurde ein Versuch mit einer Serie unternommen, die ebenfalls unterdurchschnittlich abgeschnitten hat, und seitdem ist nichts mehr wirklich mit der Figur passiert, die jedoch in der Welt der Comics weiterlebt.

Aber jetzt berichtet Film-Insider MyTimeToShineHello (danke, GeekTyrant) von einem aufregenden Gerücht, dass Netflix damit beschäftigt ist, seine eigene Phantom -Serie zu machen. Es gibt keine weiteren Details, aber es sieht so aus, als ob es sich um eine Live-Action statt um eine Animation handeln wird.

