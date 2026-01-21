Netflix ändert den Vertrag mit Warner Bros. in eine reine Barzahlung, um die Übernahme durch Paramount abzuwehren

HQ

Auch wenn man leicht denkt, sobald ein riesiger Deal angekündigt wird, dass alle Puzzleteile zusammengefügt sind, kann es oft Monate oder sogar Jahre dauern, bis eine Übernahme in der Größe des Warner Bros.-Vertrags von Netflix abgeschlossen ist. Es kann sich etwas ändern, und kürzlich hat Netflix seine ursprünglichen Bedingungen in diesem Vertrag ziemlich stark geändert.

Wie Variety berichtet, bietet Netflix nun an, vollständig bar für Warner Bros. zu zahlen, anstatt den Aktionären etwa 84 % Bargeld anzubieten, der Rest wird in Aktienoptionen ausgezahlt. Für die Warner Bros.-Aktionäre wird dies wahrscheinlich der verlockendere Deal sein, denn bei der erstgenannten Regelung hätten die WB-Aktionäre verlieren können, wenn die Netflix-Aktien im Wert stark gefallen wären.

Es ist offensichtlich, warum Netflix sich für diese Änderung entschieden hat, da dies wahrscheinlich verhindern wird, dass Zweifel an dem ersten Deal Paramounts reine Bargeldoption in Betracht ziehen. Wir werden in den nächsten Monaten erfahren, wie die Aktionäre über die Zukunft von Warner Bros. entscheiden, da sie bis April über den Deal abstimmen sollen.