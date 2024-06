Netflix-Abonnenten können nächstes Jahr Battle Vision Network spielen

Netflix hat seine Videospielbibliothek seit geraumer Zeit stetig ausgebaut, bis zu dem Punkt, an dem es heute eine ziemlich umfangreiche Liste interessanter (normalerweise Indie-) Titel zum Auschecken hat. Diese wird 2025 weiter ausgebaut.

Während des Day of the Devs hat der Entwickler Capybara Games gerade angekündigt, dass sein kommender Online-PvP-Puzzle-Battler Battle Vision Network über Netflix auf PC und mobilen Systemen debütieren wird.

In diesem Spiel treten zwei Spieler gegeneinander an und bilden abwechselnd farblich passende Formationen in Schnellfeuerspielen, die angeblich etwa fünf Minuten dauern. Mit einer breiten Palette von verfügbaren Einheiten und einer Vielzahl von Fähigkeiten, die es zu meistern gilt, geht es in diesem Spiel darum, die Gegner zu überlisten, um zum Champion gekrönt zu werden.

Mit einem hellen und cartoonartigen Kunststil können Sie sich Battle Vision Network nächstes Jahr ansehen, wenn es über Netflix debütiert. Sehen Sie sich den Enthüllungstrailer unten an.