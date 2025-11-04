NetEase schließt Studio nur zwei Jahre nach der Eröffnung

HQ

NetEase schließt Fantastic Pixel Castle, nur zwei Jahre nach der Eröffnung des Studios. Fantastic Pixel Castle wird am 17. November 2025 geschlossen, und es sieht so aus, als würde das gesamte Personal entlassen werden.

Laut Studioleiter Greg Street auf LinkedIn (via Insider Gaming) gibt es zwar immer noch eine Chance, die Finanzierung für das Spiel des Studios zu sichern, und sie würden es gerne machen, aber die Priorität besteht derzeit darin, sicherzustellen, dass so viele Leute wie möglich aus dem Studio auf die Beine kommen.

"An die buchstäblich Dutzenden von Menschen, die sich gemeldet haben, um uns bei der Kapitalbeschaffung zu helfen, oder durch die Vorstellung von Menschen, die es könnten, Sie demütigen mich. Es besteht immer noch die Chance, dass einer von ihnen funktioniert, und es braucht wirklich nur einen", schrieb Street. "An unsere Unterstützer bei NetEase, danke, dass sie uns eine Chance gegeben haben. Für unser Team weiß ich es zu schätzen, dass Sie mich auf dieser Reise begleitet haben, und hoffen wir, dass wir weiterhin zusammenarbeiten können."

Dies geschieht Wochen, nachdem NetEase seine Finanzierung von Fantastic Pixel Castle zurückgezogen hat. Es wird zwar angemerkt, dass NetEase das Studio bei dem Versuch unterstützt hat, einen anderen Publisher zu finden, aber es scheint, dass die Türen zu kurz vor dem Schließen stehen, als dass es ein Comeback feiern könnte.