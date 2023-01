NetEase hat Berichten zufolge eine Verlängerung seines Vertrags mit Activision Blizzard abgelehnt

HQ

Vor kurzem endete der Deal von Activision Blizzard und NetEase, bei dem die Spiele des ersteren in China veröffentlicht und unterstützt wurden. Das bedeutet, dass World of Warcraft, Overwatch, Diablo und so weiter auf dem riesigen Markt unspielbar sein werden, während Activision Blizzard einen anderen Partner findet, um die Rolle zu übernehmen.

Mit dieser Zeit der Unsicherheit im Hinterkopf hat Reuters berichtet, dass Activision Blizzard NetEase tatsächlich eine Verlängerung seines früheren Deals angeboten hat, bei dem das Paar für weitere sechs Monate zusammenarbeiten würde, während Activision Blizzard einen neuen Partner findet.

NetEase akzeptierte einen solchen Deal jedoch nicht, was bedeutet, dass am 23. Januar die Spieledienste von Blizzard China enden werden, so dass eine ganze Liste von Spielern keine Möglichkeit hat, auf die Spiele des kalifornischen Entwicklers zuzugreifen.

Activision Blizzard hat eine kurze Erklärung zu diesem Thema veröffentlicht, in der es heißt: "Es ist schade, dass NetEase nicht bereit ist, die Dienste unseres Spiels auf der Grundlage der bestehenden Bedingungen um weitere sechs Monate zu verlängern, da wir nach einem neuen Partner suchen."

Es gibt kein Wort darüber, wen Activision Blizzard als nächsten Partner in der Region ins Auge fasst.