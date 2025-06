NetEase enthüllt packendes Einzelspieler-Action-Adventure Blood Message

HQ

Der Aufstieg chinesischer Spiele auf dem westlichen Markt setzt sich fort. Nach dem massiven Erfolg von Black Myth Wukong hat NetEase nun ein Projekt vorgestellt, das von 24 Entertainment Studio entwickelt wird und ein Einzelspieler-Action-Adventure ist, das die Frage zu stellen scheint, was wäre, wenn God of War im China der Tang-Dynastie des 9. Jahrhunderts spielt und einen Prince of Persia -ähnlichen Protagonisten hat.

Das Spiel ist unter dem Namen Blood Message bekannt und es ist ein beeindruckendes Projekt, das mit intensiver Action und Kämpfen sowie spannenden Zwischensequenzen und narrativen Momenten gefüllt zu sein scheint. Es scheint ein Spiel zu sein, das die Grenzen der Grafik und der künstlerischen Leitung überschreitet und dies gleichzeitig mit herausfordernden Kämpfen kombiniert. Aber glaub uns nicht einfach so, schau dir den Ankündigungstrailer für das Spiel unten an.

Was wir von der Geschichte von Blood Message erwarten können, erfahren wir: "Angesiedelt in der späten Tang-Dynastie im Jahr 848 n. Chr., schlüpfen die Spieler in die Rolle eines namenlosen Boten, der sich auf eine gefährliche Reise nach Osten begibt, um eine Botschaft zu überbringen, die das Schicksal seiner Heimat in sich trägt.

"An der Seite seines Sohnes muss er unerbittliche feindliche Belagerungen und eine tückische Odyssee von dreitausend Li überleben und gegen unmögliche Widrigkeiten kämpfen, um in das Herz der Tang zurückzukehren: Chang'an. Inmitten des Wüstensandes ätzen sie die letzte Geschichte der Loyalität in den Großen Tang.

"Die Welt hat zu viele Geschichten von Kaisern und Generälen gehört -Blood Message ist eine Ode an die unbesungenen Helden."

Es ist auch eine Geschichte, die auf dem wahren historischen Ereignis des Aufstands von Dunhuang basieren soll, der beschreibt, wie sich eine Region Chinas von der tibetischen Herrschaft befreite, um erneut zur Tang-Dynastie zurückzukehren.

Ansonsten wissen wir bisher nur über das Spiel, dass es in Zukunft für PC und Konsolen erscheinen wird und dass es auf Unreal Engine 5 gemacht wird. Schau dir unten ein paar Bilder von Blood Message an.