Netease bestätigt Arbeiten an "mehreren Konsolenversionen" von Naraka: Bladepoint

Naraka: Bladepoint soll in Zukunft auch auf "mehreren Konsolen" verfügbar sein, melden 24 Entertainment und Netease heute in einer Pressemitteilung. Die einzige Plattform, die derzeit bestätigt wurde, ist die PS5 und momentan ist nicht klar, auf welchen anderen Systemen der Titel am Ende (abgesehen vom PC) erhältlich sein wird.

Das Online-Spiel für 60 Teilnehmer, die altertümliche Waffen und Parcours-Fähigkeiten nutzen, um sich gegenseitig auszuschalten, wird am 12. August auf dem Computer erscheinen. Neben einer bestehend dynamischen Enterhaken-Mechanik weist Naraka: Bladepoint auch Battle-Royale-Elemente auf, da man zum Beispiel Ausrüstung vom Boden aufklaubt und andere Spieler neutralisiert. IGN konnte bereits Videomaterial der neuen PS5-Version veröffentlichen, die Ports sind also bereits in Arbeit.